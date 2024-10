“12 punti di penalità”: è una sciagura che distrugge il campionato | C’è la prima retrocessa in Italia

In arrivo ben 12 punti di penalità per la squadra, una pessima notizia che distrugge il campionato: c’è la prima retrocessa

Le notizie negative, per quanto riguarda la squadra, continuano ad arrivare e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Una situazione tutt’altro che tranquilla, specialmente in merito a quello che si sta verificando nelle ultime settimane.

Addirittura si parla di una oramai sicura penalizzazione che danneggerà il club: ben 12 punti di penalizzazione in classifica. Un qualcosa che complica, non poco, i piani della società sempre più vicina ad una retrocessione e con una classifica da incubo.

A fare il punto della situazione ci ha pensato l’oramai ex direttore generale che ha voluto fare il punto della situazione nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb“.

In queste ultime ore, intanto, si stanno concretizzando sempre di più le voci in merito ad una possibile cessione da parte della società. La stessa che, come annunciato da “La Gazzetta dello Sport“, finirà nelle mani di un ricco fondo angloamericano.

Serie C, situazione caotica a Taranto: Lucchesi fa il punto della situazione

Non è affatto un buon momento quello che sta attraversando il Taranto Calcio. Sia a livello di squadra che societario. Il team si trova in ultima posizione nel campionato di Serie C, girone “C”, con soli 6 punti conquistati. Punti che rischiano addirittura di azzerarsi con un bel “-“ davanti. La conferma in merito arriva da Fabrizio Lucchesi, ex dg del team pugliese.

Come riportato in precedenza potrebbero arrivare delle penalità non di poco conto per il club. Ai microfoni della trasmissione “A Tutta C” lo storico dirigente ha ammesso: “Magari fossero solo due i punti di penalità. Ci sono tre pagamenti non rispettati più la recidiva. Si parla dai 6 ai 12 punti di penalizzazione“.

Caos Taranto, ora cosa succede? Gli ultimi aggiornamenti

Il calcio, in quel di Taranto, si potrebbe chiamare molto presto “Soccer“. La cessione del club, ogni ora che passa, sembra essere oramai sempre più vicina. L’attuale proprietario, Massimo Giove, sta per cedere il club ad un ricco fondo angloamericano dal nome “Apex“. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe arrivato il bonifico a coprire gran parte dell’operazione.

Una operazione che avrebbe visto protagonisti gran parte di alcuni rappresentanti del Comune pugliese. Non è da escludere, a questo punto, che la notizia relativa alla cessione possa arrivare presso “Palazzo di Città“. I tifosi, intanto, attendono con ansia ulteriori sviluppi ed aggiornamenti.