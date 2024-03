Onana bis, assurda plusvalenza per l’Inter: 70 milioni ‘regalati’ dalla Premier | Inzaghi perde il suo preferito

Altro regalo dalla Premier League per l’Inter. La plusvalenza per Marotta è incredibile: Inzaghi lo perde per 70 milioni.

L’Inter vola verso il suo ventesimo scudetto. Una distanza ancora troppo grande per pensare a un ribaltone sul finale, quella conquistata dagli uomini di Inzaghi in campionato, che permetterà ai nerazzurri di diventare campioni entro poche giornate.

Un gap costruito sulle vittorie di una stagione quasi perfetta, escludendo il cammino europeo – secondi nel girone di qualificazione e uscita dolorosissima agli ottavi di finale – e quello in Coppa Italia, grazie a un ottimo mercato del sempre attivo Marotta. Il ds dell’Inter ha consegnato a Simone Inzaghi in estate una squadra molto competitiva, che il tecnico è riuscito a valorizzare alla grande, ma adesso uno dei nuovi arrivati sarebbe in procinto di lasciare la Pinetina.

Uno dei protagonisti di questa stagione infatti, arrivato a Milano quasi in sordina, potrebbe permettere a Marotta di effettuare una plusvalenza importante, che servirebbe per fare respirare le casse della società, proprio come accaduto nel 2023 per il portiere Onana, ceduto al Manchester United a una cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

Inter, vendere e investire: le ipotesi per Marotta

In un calcio moderno fatto di offerte irrinunciabili e cifre stratosferiche, anche le più importanti società italiane sono rimaste in balia dei top club europei. Le offerte che arrivano dalla Premier League e adesso anche dall’Arabia Saudita non lasciano scampo, e l’Inter potrebbe pensare di sacrificare uno dei suoi big in estate per sostenere le finanze del club e mettere a segno una plusvalenza incredibile.

Una volta aperto il mercato estivo, ci sarà infatti da fare i conti per la dirigenza nerazzurra con Marcus Thuram, crack del campionato 2023/24, che ha attratto a se diversi estimatori in giro per l’Europa, soprattutto in Inghilterra. La sua valutazione è salita esponenzialmente, e l’Inter lo ha acquistato a parametro zero. Una eventuale offerta da 60-70 milioni potrebbe convincere la società a venderlo e incassare l’intera somma come plusvalenza.

Inter, pronta una rivoluzione in attacco

Con o senza Thuram, l’Inter in estate si appresta a una rivoluzione in attacco. Taremi è ormai certo di firmare con il club, ma le riserve – Arnautovic e Sanchez – non hanno convinto e non sembrano aver fornito un ricambio di livello a Lautaro e allo stesso francese.

Ecco perché, secondo quanto si apprende, in estate uno degli obiettivi sarà quello di rinforzare l’attacco, indipendentemente da un addio importante.