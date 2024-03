Milan, non basta nemmeno l’Europa League: ‘Verrà ceduto’ | La dirigenza liquida così l’eroe dello Scudetto

Nemmeno la conquista dell’Europa League convincerà la società a trattenerlo: i tifosi si dividono ma la decisione è stata presa.

Il Milan si prepara alla seconda parte della rivoluzione tecnica, in estate. Lo scorso anno, dopo aver venduto dolorosamente Tonali, la società ha infatti puntellato la rosa con una serie di innesti adesso punti fermi dei rossoneri. Da Loftus Cheek a Okafor, fino a Reijnders e Pulisic. Ma il lavoro non è ancora completato.

Alla fine di questo campionato il diavolo infatti, che è sempre più vicino alla matematica certezza di accedere alla prossima Champions League, investirà ancora. Questo significherà sicuramente dire addio a qualche bandiera, tra panchina e campo. Gli eroi dello scudetto del 2022 stanno pian piano abbandonando Milanello, e di recente uno su tutti potrebbe lasciare il Milan, addirittura indipendentemente dai risultati finali di questa stagione.

Potrebbe non bastare anche vincere l’Europa League, obiettivo stagionale dei rossoneri che ai quarti incontreranno la Roma di De Rossi. Ma andiamo a vedere tutti i possibili scenari, mentre la Curva Sud si appresta a dire addio al suo idolo.

Milan, verso il doloroso addio a fine stagione

Ancora tanti i punti interrogativi sul Milan. Il diavolo infatti dovrà affrontare una parte finale di stagione intensissima, tra Europa e Campionato. C’è da blindare il secondo posto, con la Juve sempre alle calcagna, ma anche da andare avanti in Europa League. Oltre ai risultati sportivi, la società lavora a un rinnovamento, e in questo senso anche la guida tecnica rimane un pensiero costante.

Conferme, addii, sarà una lunga estate per i tifosi, che potrebbero vedere uno dei traghettatori dello Scudetto salutare Milano. Stiamo parlando di Olivier Giroud. Idolo assoluto della tifoseria rossonera, che potrebbe a fine stagione lasciare la Serie A per recarsi in MLS, come scritto nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport.

Giroud tra New York e Los Angeles

Secondo quanto riportato dalla rosea, Giroud starebbe decidendo tra New York e Los Angeles. Il francese, il quale contratto scadrà a fine stagione, starebbe decidendo con la famiglia quale sia la destinazione migliore per lui. I rossoneri sarebbero pronti a salutare una delle sue bandiere di questi ultimi anni, e al momento il rinnovo sembra lontano. Nelle prossime settimane Giroud potrebbe accettare le offerte provenienti dall’MLS, e comunicare a fine stagione la sua decisione anche alla società rossonera.

Il Milan intanto cercherà di rinnovarsi in attacco. I principali obiettivi per sostituire l’ex campione del mondo sono Zirkzee del Bologna e Sesko del Lipsia.