Napoli, i tifosi rimpiazzano Osimhen: ‘Prendiamo lui’ | De Laurentiis mette sul piatto 60 milioni

Il Napoli è pronto a voltare pagina, i tifosi hanno già dimenticato Osimhen: De Laurentiis punta tutto sul nuovo attaccante.

L’obiettivo è quello di rimanere competitivi, anche con l’addio dei big. L’impresa era riuscita nel 2022, quando dopo gli addii illustri di Fabian Ruiz, Insigne, Mertens, Koulibaly il Napoli con un mercato in sordina era arrivato addirittura a mettere le mani sul suo terzo scudetto.

Una missione che proverà a replicare quest’anno Aurelio De Laurentiis, che deve raccogliere i cocci di una stagione molto deludente. Partendo da Osimhen, che non è mai riuscito ad essere continuo e letale come le passate stagioni, e che ha ormai deciso – come trapelato dalle sue recenti dichiarazioni – di lasciare gli azzurri per accasarsi in Premier League.

Il club partenopeo ha intenzione di sostituirlo alla grande, con un colpo in prospettiva ma che potrebbe comunque scaldare la piazza. I tifosi avrebbero già dimenticato il nigeriano, con le valigie in mano, e si apprestano ad accogliere il loro nuovo goleador. La società ha un nome in cima alla lista per sostituire Osimhen.

Napoli, si studiano i colpi in attacco: tutto sul classe 2001

Il Napoli sembra ormai deciso a fare a meno del suo eroe dello Scudetto 2023. Osimhen non rinnoverà, e ha una clausola da 130 milioni di euro che attende solamente di essere pagata – probabilmente dal Chelsea – in estate a inizio mercato. Una cifra che andrà a ricoprire l’investimento fatto nel 2020 di 80 milioni che servirono per strapparlo al Lilla, e che basteranno anche ad andare sul mercato con un tesoretto importante.

L’obiettivo numero uno, secondo quanto riportato in queste ore dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord che tanto bene sta facendo in questa stagione.

Napoli, 60 milioni per Gimenez: trattativa pronta a decollare

Per strappare agli olandesi Santiago Gimenez, De Laurentiis dovrà sborsare una cifra che si aggira intorno ai 50-60 milioni. Lo riporta in queste ore la rosea, che ha parlato di un forte interessamento dei partenopei per l’attaccante messicano. Nato a Buenos Aires nel 2001, Gimenez rappresenta un degno sostituto di Osimhen.

In questa stagione ha messo a segno 24 reti in 31 presenze, acquistato nel 2022 dal Feyenoord dal Cruz Azul per appena 6 milioni di euro, la sua valutazione è decollata, arrivando – secondo Transfermarkt – adesso a 45 milioni di euro. Il Napoli dovrà convincere il Feyenoord club mai facile con cui trattare. Il contratto del messicano è in scadenza nel 2027, ma vendendolo a tali cifre gli olandesi potrebbero contare su una enorme plusvalenza.