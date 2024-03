Il Milan riabbraccia il suo ex dopo il triste addio: ritorno di fiamma a parametro zero

Il Milan si appresta a riabbracciare il suo ex a fine stagione: ritorno di fiamma dopo la separazione.

L’addio era stato necessario, nonostante il dolore di tanti tifosi. Adesso l’ex Milan sembra essere a un passo dal ritorno. I rossoneri, che stanno dando tutto in questo finale di stagione, si godono una classifica importante con l’ambizione di tornare a vincere in Europa, ma un occhio della dirigenza è fisso sul mercato in entrata.

In estate, al termine della stagione, i rossoneri potranno investire un’altra importante somma senza vendere i big – come accaduto lo scorso anno – forti di un bilancio in positivo per il secondo anno di fila e un ottimo cammino nelle coppe. Inoltre il raggiungimento della Champions League, ormai a un passo, darà ulteriore forza alle casse del diavolo.

La società a fine anno è ormai pronta insieme a tanti nuovi volti, ad accogliere una vecchia conoscenza, molto cara ai tifosi. Un addio che negli scorsi mesi era stato doloroso ma necessario per la crescita, ma adesso a Milanello non vedono l’ora di riabbracciare il loro gioiellino.

Milan, chi si rivede: torna l’ex a fine stagione

Uno degli eroi dello Scudetto, un nome pesante. Il Milan che tanto bene ha investito in questi anni sui giovani è pronto a raccogliere i frutti. Da Pobega a Colombo, passando per lo stesso Camarda. Ma c’è un nome in cima alla lista dei dirigenti per la prossima stagione. Stiamo parlando di Daniel Maldini, che lo scorso anno si era messo in luce con la maglia dello Spezia. Maldini aveva segnato la sua unica rete in Serie A nel 2023 proprio a San Siro contro i rossoneri.

Quest’anno invece, approdato al Monza, Daniel da gennaio ha decisamente cambiato marcia. In sei gare infatti il giovane ha messo a segno ben tre reti. L’ultimo meraviglioso su calcio di punizione contro il Cagliari. L’obiettivo adesso è tornare in rossonero a fine stagione, da protagonista.

Daniel Maldini, adesso il grande passo

Se tanti avevano dubbi delle qualità del figlio di Paolo Maldini, questo finale di stagione sta dando ragione a chi invece in casa rossonera aveva voluto puntare ancora su di lui. Daniel Maldini, in prestito gratuito al Monza, tornerà a fine anno al Milan per aggregarsi definitivamente alla prima squadra e cercare di imporsi tra i titolari. La sua unica stagione da protagonista in rossonero è datata 2021/2022, l’anno dello scudetto.

La stagione 2022 fu firmata da Daniel con un gol pesantissimo allo Spezia, che valse i 3 punti – poi decisivi al termine della stagione -. L’obiettivo del Milan è quello di valorizzarlo e dargli ancora più spazio il prossimo anno.