Inter, altro big ‘rubato’ al Bayern: tedeschi su tutte le furie | È il colpo dell’estate

L’Inter ruba un altro campione dal Bayern e fa infuriare il club tedesco. Marotta così ha in pugno il colpo dell’estate.

L’Inter continua a volare in campionato, dopo la batosta subita in Champions League da parte dell’Atletico Madrid, la parte nerazzurra di Milano si prepara ai festeggiamenti. A maggio, o ancora prima, sarà festa Scudetto visti i tanti punti di vantaggio sulle inseguitrici che ormai hanno alzato bandiera bianca, ma poi sarà la volta del mercato.

Marotta è intenzionato a cogliere tutte le occasioni di mercato, e dopo aver messo a segno già due colpi del calibro di Zielinski e Taremi quando il calciomercato estivo non è nemmeno iniziato, il dirigente nerazzurro proverà a mettere le mani su quello che si delinea come il colpo dell’estate.

L’Inter potrebbe provare infatti un nuovo scippo al Bayern Monaco, dopo aver prelevato dai bavaresi già due grandi calciatori lo scorso anno come Sommer e Pavard. Cessioni che fecero allora infuriare Tuchel, pronto a lasciare la Bundesliga a fine stagione. Si tratta di un altro big della difesa, che in questa stagione non ha trovato lo spazio necessario.

Inter, altra occasione dal Bayern Monaco

Il Bayern Monaco si appresta a uno dei finali di stagioni più difficili della sua storia recente. Le recenti prestazioni hanno portato il tecnico Tuchel ad annunciare il suo addio a fine stagione, ma anche tanti calciatori sono finiti sotto la lente di ingrandimento. Dai senatori ai nuovi acquisti, passando da grandi nomi come De Ligt. Ma c’è un altro difensore che potrebbe scatenare un’asta di mercato. Stiamo parlando di Kim.

Il difensore ex Napoli arrivato lo scorso anno in Bundesliga per 50 milioni di euro, è rimasto in panchina nelle scorse uscite dei bavaresi ed è intervenuto ai microfoni di T-Online affermando: “Non mi era mai capitato di rimanere in panchina così spesso“. Parole che sanno tanto di sfogo da parte del centrale. L’Inter potrebbe interessarsi in caso di rottura a fine stagione, ma il costo del cartellino rimane molto alto.

Marotta studia il grande colpo

L’Inter che ha già sistemato attacco e centrocampo, con Taremi e Zielinski, potrebbe mettere mano in estate alla difesa. Detto di un De Vrij non più centrale nel progetto tecnico ma sempre affidabile, e di un Bisseck in grande crescita, il reparto difensivo potrebbe necessitare di un rinforzo importante.

Vista la situazione di grande confusione in casa Bayern Monaco, dopo i colpi Pavard e Sommer, l’Inter potrebbe approfittarne per fare un tentativo anche per Kim. L’ex Napoli vuole giocare di più, ma su di lui sembrano essersi già abbattuti – come riporta Fichajes – i club della Premier League.