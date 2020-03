Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, ha criticato duramente i ritardi della Premier League nella decisione di arrivare allo stop del campionato per fronteggiare la diffusione del Coronavirus. Ecco le sue parole riportate da “Tuttomercatoweb.com”: «Sembrava quasi ci servisse un morto per fermarci. Sono contento si sia bloccato tutto, l’impressione era che si volesse ignorare il problema. E non è riguarda solo il calcio, è una questione radicata nella mentalità del Paese. È inaccettabile che si sia giocata la nostra sfida contro l’Arsenal».