Simon Kjaer potrebbe restare al Milan anche nella prossima stagione. Stando a quanto riferito da Tuttosport, l’ex difensore rosanero, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia e per tenerlo in rossonero servono 2.5 milioni, una cifra irrisoria che potrebbe permettere al Milan di trattenere in rosa un calciatore serio e apprezzato dentro lo spogliatoio. Molto, tuttavia, passerà dalle valutazioni di Gazidis e dal prossimo allenatore.