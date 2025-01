“Offerta vera per Zirkzee”: Amorim telefona di corsa al suo agente | Prestito con obbligo in Serie A

Possibile ritorno in Serie A per Joshua Zirkzee - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Joshua Zirkzee verso il ritorno in Serie A, offerta vera per il centravanti olandese: Amorim lo manda via dallo United

Una avventura, quella che sta vivendo in Premier League, per Joshua Zirkzee assolutamente da dimenticare. Il centravanti olandese sempre l’esatta copia di quello che i tifosi del Bologna e gli amanti della Serie A hanno vissuto nelle passate stagioni.

I primi ad essere delusi, però, sono i dirigenti del Manchester United che per averlo, nella passata estate, hanno sborsato la bellezza di 40 milioni di euro, ma ricevendo in cambio pochi gol e prestazioni sottotono.

Se prima con ten Hag il rapporto non era mai del tutto iniziato, lo stesso sta vivendo con Ruben Amorim. Anzi, addirittura peggio. Soprattutto quando nel match di campionato, perso in casa contro il Newcastle, è stato sostituito dopo 33 minuti di gioco.

Se non si è trattato di una bocciatura e, di conseguenza, una rottura tra le due parti allora poco ci manca. La cosa certa, a quanto pare, è che il calciatore in questa sessione invernale di gennaio può ritornare clamorosamente in Italia dove continua ad avere estimatori.

Zirkzee, il ritorno in Serie A non è assolutamente da scartare: le ultime

Mesi deludenti quelli che sta vivendo nel Regno Unito tra le fila dei “Red Devils” per l’ex Bayern Monaco. Su un suo possibile ritorno in Serie A si è soffermato uno degli esperti di calciomercato come Fabrizio Romano. Sui suoi account social il giornalista ha voluto fare il punto della situazione sul futuro dell’olandese.

Queste le sue parole: “Dopo la partita contro il Liverpool Amorim ha detto che vuole tenere Zirkzee e che sta lavorando sodo. Ha anche aggiunto che il mercato di gennaio è aperto e quindi bisogna stare a vedere cosa succederà“. Anche perché, sulle tracce del calciatore, c’è un importante club italiano che non ha mai smesso di pensare a Zirkzee.

Zirkzee, la Serie A non molla la presa: il club spinge per il suo ritorno

Sì, ma per quale motivo Amorim si è pronunciato in questo modo. Per Romano non ci sono assolutamente dubbi: “Perché ha detto così? Perché la Juventus sta insistendo per Zirkzee, Cristiano Giuntoli e l’agente di Zirkzee, Kia Joorabchian, hanno un ottimo rapporto“.

Così come Zirkzee ha un ottimo rapporto con Thiago Motta. Il tecnico, proprio durante il periodo trascorso tra i felsinei, ha esaltato le qualità del calciatore rendendolo un vero e proprio top player.