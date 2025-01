Questo è il nostro regalo per la Supercoppa: Conceição ottiene il PRIMO RINFORZO DI GENNAIO | Prestito con OBBLIGO di riscatto

Dopo la Supercoppa Italiana conquistata dal Milan, Sergio Conceição riceve un prezioso assist dalla dirigenza: arriva il primo colpo del calciomercato invernale rossonero.

Ha compiuto un’autentica impresa non appena è arrivato sulla panchina del Milan, Sergio Conceição. Il nuovo allenatore rossonero ha conquistato due vittorie rocambolesche contro Juventus (2-1) e Inter (3-2) e ha consentito al Diavolo di vincere la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, regalando una grande gioia a tutti i supporters del team lombardo.

Un successo che neanche il più inguaribile degli ottimisti si sarebbe mai immaginato di poter vivere, soprattutto dopo una prima parte di stagione a dir poco claudicante. Sotto la gestione Fonseca, i meneghini hanno arrancato in campionato, dove, ad oggi, paiono ormai tagliati fuori dalla corsa scudetto, mentre in Champions League hanno tenuto botta e sono in lizza per accedere direttamente agli ottavi di finale, senza passare per il limbo dei play-off.

Sull’onda dell’entusiasmo, la dirigenza milanista pare intenzionata ad assecondare eventuali esigenze tecniche richieste da Conceição, intervenendo sul mercato a gennaio per riuscire a regalargli i rinforzi richiesti. In tal senso, un primissimo dono pare già essere impacchettato e pronto per essere scartato, sebbene Natale sia ormai un lontano e sbiadito ricordo.

La pedina in questione arriverebbe a Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto e potrebbe già essere a disposizione per i prossimi impegni di Serie A che il Milan si troverà ad affrontare. Si tratta davvero di un tassello prezioso, in grado di spostare gli equilibri all’interno dello spogliatoio.

Dopo la Supercoppa Italiana, colpo di mercato per il Milan: Conceição esulta

D’altro canto, la vittoria della Supercoppa Italiana, giunta grazie a una strepitosa rimonta in finale contro i “cugini” dell’Inter, era tutt’altro che scontata. Un po’ per la situazione di punteggio in essere fino al 50′ (2-0 in favore dei nerazzurri) e un po’ per via dell’impronosticabile effetto immediato della cura Conceição.

Per proseguire con una terapia efficace e in grado di dare il via a un’autentica ripartenza rossonera anche in campionato, i vertici del club sono consapevoli di dover operare in sede di calciomercato. Il calciatore che si sarebbero ormai assicurati potrebbe far fare un ulteriore salto di qualità in termini di rosa e rappresentare un vero e proprio valore aggiunto per la compagine intera.

Milan, pronto l’affondo decisivo: affare a un passo dalla chiusura

Il Milan sarebbe a un passo da Marcus Rashford. L’attaccante del Manchester United accetterebbe di buon grado il trasferimento in Serie A, portando con sé il suo ampio bagaglio tecnico e la sua duttilità (è in grado di giostrare con eleganza e abilità sulle corsie laterali, ndr).

Il fratello-manager dell’inglese avrebbe già incontrato il “Diavolo”: l’obiettivo è chiudere il prima possibile.