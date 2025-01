Soulè in prestito secco: 6 mesi in Serie A per tornare quello di Frosinone | Accordo praticamente trovato

Matias Soulé via in prestito per i prossimi 6 mesi - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Arriva Matias Soulé in prestito secco, sei mesi in Serie A per tornare come quello di Frosinone: accordo ad un passo

Una delle piazze più importanti, in termini calcistici, non può che essere quella della Capitale. Soprattutto sponda giallorossa. Anche se non tutti risultano essere all’altezza della situazione.

Lo sa benissimo Matias Soulé che, fino a questo momento della stagione, ha letteralmente deluso le aspettative oltre che i tifosi dei “lupacchiotti” che si aspettavano decisamente molto di più da lui.

I dati parlano chiaro: in 17 presenze (tra Serie A, Europa League e Coppa Italia) solamente una rete. Decisamente troppo poco per uno che, di mestiere, fa l’esterno d’attacco. Così come è troppo poco rispetto a quello che aveva fatto vedere, nella passata stagione, al Frosinone.

I quasi 26 milioni di euro spesi dai giallorossi per averlo dalla Juventus non sta dando i primi frutti. Ed è per questo motivo che si intensificano, sempre di più, le voci di un suo addio alla Roma. Ma solamente in prestito secco.

Soulé, arrivederci Roma: pronto per il prestito secco in Serie A

L’avventura calcistica di Matias Soulé dovrebbe continuare ancora in Serie A. Con un’altra maglia rispetto a quella giallorossa. La sua miglior stagione in massima seria l’ha vissuta proprio nel Lazio, ma al Frosinone. Squadra che, nella passata stagione, era allenata da Eusebio Di Francesco. Nonostante le reti e gli assist non riuscì ad evitare la retrocessione dei ciociari. Questa volta, però, spera di poterlo fare al Venezia.

La situazione in classifica dei lagunari non è affatto delle migliori visto che sono penultimi in Serie A con soli 14 punti conquistati. Il classe 2003 potrebbe ripartire proprio da Venezia: in primis per rilanciarsi ed, ovviamente, ritrovare uno degli allenatori che ha maggiormente creduto in lui sin dal primo momento. Il tecnico, d’altronde, lo accoglierebbe a braccia aperte e gli garantirebbe il posto da titolare assicurato.

Soulé, è tempo di cambiare aria: Ranieri non lo considera

Anche nell’ultima giornata di campionato, ovvero quella pareggiata all’ultimo secondo in casa del Bologna, il 21enne argentino è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina. Segno del fatto che non gode di assoluta fiducia da parte di mister Ranieri che, in quel ruolo, gli preferisce altri calciatori.

Soulé ha intenzione di ripartire ed è disposto a farlo anche lontano dalla Capitale visto che non è considerato un titolare. Potrebbe seriamente ripartire dal Venezia dove ritroverebbe l’allenatore che ha maggiormente creduto in lui sin dal primo momento.