40 milioni di €: prendere o lasciare | Addio Atalanta ma a queste condizioni: Gasperini lo lascia partire così

Un pezzo pregiato dell’Atalanta rischia di dire addio alla Dea, ma Gasperini e la società hanno le idee chiare: partirà solo a fronte di un’offerta da 40 milioni di euro.

Definirla “rivelazione” sarebbe un insulto intellettuale al grande lavoro che Gian Piero Gasperini ha svolto e continua a svolgere in quel di Bergamo. L’Atalanta è ormai a tutti gli effetti una big del campionato italiano, come certificato dalla posizione attualmente occupata in classifica e dal trionfo in Europa League ai danni del Bayer Leverkusen.

Un traguardo raggiunto con il duro operato quotidiano, ma anche e soprattutto con una programmazione societaria seria e completa e, dettaglio non di poco conto, grazie a una guida tecnica improntata sul medio-lungo termine. È abbastanza logico che, complici tutti questi fattori, la Dea sia divenuta un modello a cui ispirarsi e anche un’elegante… boutique.

I gioielli esposti in vetrina, d’altro canto, brillano vistosamente e non possono non calamitare l’interesse di clienti abbienti (che comunque vanno spesso a caccia di sconti, ndr). Nel pieno ossequio del gioco delle parti, Gasperini e i vertici atalantini non erigono barriere invalicabili, però mettono in chiaro da subito le cose: per meno di una determinata cifra, non ci si siede neanche attorno a un tavolo.

Esattamente lo scenario che si sta verificando in questi giorni per uno dei calciatori più forti e dotati che gli orobici possano annoverare in rosa. Su di lui è piombato uno dei club più blasonati d’Europa, ma la risposta è stata chiara: 40 milioni di euro o non se ne fa nulla.

Talento dell’Atalanta nel mirino di una big, Gasp fa muro: 40 milioni

Del resto, a Zingonia sono consapevoli del reale valore dei loro atleti e sanno anche come, raggiunto un simile livello di gioco e di risultati, occorra preservarlo. Tradotto: cedere si può, ma soltanto al prezzo giusto, così da reperire sul mercato alternative di livello.

Fra coloro che più si stanno distinguendo in nerazzurro figura il guardiano dei legni dell’Atalanta: Marco Carnesecchi. Oltre a una reattività e a un’esplosività difficilmente individuabili in altri colleghi, quest’anno dà la sensazione di essere migliorato molto anche nell’impostazione del gioco con i piedi. Caratteristiche preziose, che non sono sfuggite a una big…

Interesse di un top club per un fuoriclasse orobico, ma l’Atalanta non fa sconti sul prezzo

In relazione alle prestazioni dell’ex Cremonese, si registrano le lusinghe dell’Inter. I campioni d’Italia hanno messo il portiere nel mirino anche per via della carta d’identità non più verdissima di Sommer (37 anni da compiere).

Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo l’Atalanta, che potrebbe anche scegliere di tenere in rosa colui che, ad oggi, è uno dei principali interpreti italiani del suo ruolo.