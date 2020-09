La trattativa per portare Moses Odjer a Palermo si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Nella giornata di oggi sono circolate alcune voci in merito ad un presunto rifiuto del calciatore al trasferimento in maglia rosanero per via del rifiuto da parte della moglie. Sembra che la compagna non fosse d’accordo con la decisione del calciatore scendere di categoria e questo ha fatto saltare il suo arrivo in Sicilia. Notizia che il diretto interessato ha voluto smentire categoricamente attraverso il proprio profilo “Twitter”. Odjer ha infatti pubblicato una foto in grande evidenza con la scritta “fake news” per smentire questa versione dei fatti che era circolata nella mattinata di oggi. In basso il tweet in questione.