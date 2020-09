Josip Ilicic sembra essersi definitivamente lasciato alle spalle i problemi che lo hanno costretto a saltare il finale della scorsa stagione. In questi giorni lo sloveno si ripresentato al centro sportivo con l’intenzione di riprendere gli allenamenti con l’Atalanta e al suo rientro a Bergamo è stato subito ricoperto d’affetto da parte dei suoi tifosi e di alcuni compagni di squadra. In queste ore il Papu Gomez ha infatti pubblicato una foto su “Instagram”, che lo ritrae in compagnia di Josip Ilicic. In alto la foto in questione.