“Il comitato esecutivo del consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti esprime solidarieta’ alla collega Francesca Nava di Tpi che, rivolgendo una domanda al presidente del Consiglio si e’ sentita rispondere in maniera scomposta e non consona al ruolo di rappresentante delle istituzioni, in visita alla citta’ di Bergamo martoriata dal flagello del coronavirus”. L’Odg ha bacchettato il presidente del consiglio Giuseppe Conte e in una nota ha affermato: “Un modo inadeguato di tenere una conferenza stampa che mette a repentaglio il principio irrinunciabile del dovere di informare e il diritto di essere informati. I Giornalisti hanno il compito di fare domande, anche quelle che possono risultare scomode per i governanti di turno. Che spesso si schierano in favore della liberta’ di stampa solo se le inchieste riguardano gli avversari di partito. La politica, in modo assolutamente trasversale, sogna una stampa asservita, per puntare sulla disintermediazione critica”