Il professor Tim Meyer, capo del comitato medico dell’UEFA che sta presiedendo anche la commissione che sta esaminando le misure di sicurezza per consentire un ritorno al calcio giocato durante l’epidemia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate in un comunicato ufficiale. Ecco le sue parole riportate da “Gianlucadimarzio.it”: «Nel discutere la ripresa del calcio, la salute dei giocatori e di tutti coloro che sono coinvolti nelle partite e del pubblico in generale è di primaria importanza. Tutte le organizzazioni che stanno pianificando la ripartenza delle competizioni produrranno dei protocolli che detteranno condizioni sanitarie e operative che a loro volta garantiranno che la salute di coloro che sono coinvolti nelle partite sia protetta e l’integrità della politica pubblica sia preservata. A queste condizioni e nel pieno rispetto della legislazione locale, è possibile in definitiva programmare la ripresa delle competizioni sospese durante la stagione 2019/20».