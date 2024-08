Occasione gigantesca: a parametro zero è un lusso | Giuntoli ci pensa in silenzio, lo prende dal Barcellona

La Juventus non vuole farsi scappare l’occasione di portarlo a zero a Torino. Giuntoli chiude tutto in silenzio: arriva dal Barca

La Juventus prosegue il suo avvicinamento al campionato in maniera meno spettacolare di quanto promesso. Ci vorrà sicuramente tempo per il restyling tecnico promesso dal nuovo tecnico, anche se i calciatori appena arrivati hanno dimostrato di volere incidere sin da subito, qualcosa sul mercato dovrà ancora essere fatto.

Il precampionato del resto non ha lasciato grandi certezze, e un gioco tutt’altro che spumeggiante. Le crepe della Juventus allegriana non sembrano essere state del tutto saldate, ma è ancora troppo presto per dirlo. Rimane comunque da completare una rosa che vedrà ancora qualche addio autorevole, intanto il calciomercato prosegue nelle sue ore e settimane più calde: quelle di fine agosto.

Giuntoli avrebbe messo nel mirino stavolta un giocatore di esperienza, che potrebbe arrivare a Torino a parametro zero, e per il quale arrivo non sarebbe necessario alcun sacrifico di calciatori al momento in rosa. Un’occasione di mercato che può concretizzarsi già nelle prossime ore. Il giocatore intanto ha dato il suo addio al Barcellona.

Juve, occhi anche sulla difesa

Con un Milan intervenuto intelligentemente sul mercato, una Roma regina – quella che ha speso più di tutte – e un’Inter concentrata sulle sue certezze, la Juventus è chiamata al colpo per mettere paura alle concorrenti. Il sogno del mercato di Giuntoli rimane Teun Koopmeiners, ma la trattativa è ancora lunga.

Oltre a puntellare attacco e centrocampo (servirà ancora un esterno offensivo per sostituire Chiesa) Thiago Motta vorrebbe abbracciare alla Continassa anche un difensore. Esperto, di caratura internazionale, insomma un usato sicuro. Un profilo perfetto per le richieste del tecnico, sarebbe Sergi Roberto, che ha appena salutato il Barca con una lettera.

Juve, Sergi Roberto occasione a zero

Un’occasione di mercato ghiotta. Sergi Roberto ha detto addio al Barcellona, lo ha fatto con una commovente lettera in cui ha voluto ringraziare il club. Il giocatore non ha rinnovato infatti il suo contratto, in scadenza a giugno 2024, e adesso è libero di firmare per qualsiasi squadra gratis.

Il giocatore, una bandiera per i catalani, rappresenta una grande opportunità per i top club del campionato italiano, e la Juventus in queste ore potrebbe chiedere informazioni agli agenti. Un colpo a parametro zero per rinforzare la difesa che potrebbe fare al caso di Thiago Motta.