“Ha chiesto la cessione”: vuole andare al Napoli immediatamente | Stanno provando a chiudere in questi minuti

Il giocatore ha chiesto la cessione in via definitiva. Adesso il Napoli è pronto ad abbracciarlo: quasi tutto fatto per la chiusura

Nonostante i due mesi abbondanti dalla presentazione di Antonio Conte, e le idee della società piuttosto chiare già dalla fine della scorsa stagione, il Napoli non è riuscito a presentarsi ai nastri di partenza del campionato con la rosa completa con tutti i nuovi acquisti chiesti dal nuovo allenatore.

La programmazione infatti spesso durante il mercato lascia spazio alle controversie e agli imprevisti, sempre dietro l’angolo. Ecco perché con le prime uscite stagionali sono emerse in quel di Castelvolturno nuove problematiche, tecniche e tattiche. Tanti tasselli sono stati inseriti, basti pensare alla difesa, ma c’è da fare anche qualcosa in attacco secondo la dirigenza partenopea.

Ecco perché in attacco un profilo su tutti sta accelerando per essere ceduto in Serie A, e sbarcare a Napoli. La dirigenza ha già fatto sapere che il calciatore è in rotta con il club, tramite un manager del club recentemente intervenuto sulla vicenda, e il Napoli è pronto adesso a effettuare l’affondo decisivo per portarlo in azzurro nei prossimi gironi. Ecco a che punto è la trattativa.

Napoli, nuovo colpo in attacco

Ma è soprattutto il nuovo modulo a creare le maggiori difficoltà all’attuale rosa. Quel 3-4-3 e quella difesa a tre che Conte non vuole abbandonare starebbe creando più di qualche difficoltà di adattamento agli interpreti. C’è inoltre da colmare il vuoto lasciato in attacco da Osimhen, separato in casa e ancora non ufficialmente ceduto.

Insomma, il reparto offensivo necessita di un grande acquisto, forse anche due, e in queste ore un giocatore si sarebbe proposto al Napoli per imporsi nel campionato di Serie A e strappare una maglia da titolare al nuovo tecnico. Stiamo parlando di Neres, che ha ormai detto addio al Benfica.

Neres-Napoli, si piò chiudere

Un gioiello per la fascia sinistra. Con Politano ancora titolare di un tridente che il prossimo anno cambierà sicuramente volto, il Napoli cerca un rimonrzo non solo per il ruolo di centravanti ma anche sulle corsie laterali. E chi meglio dell’ala ex Ajax, che nel 2018 aveva sfiorato la finale di Champions League.

David Neres adesso al Benfica, sta attraversando un momento di crisi, ma il dirigente portoghese Schmidt ha dato il via libera al giocatore affermando: “Vuole andare via, lo confermo, ci sono trattative concrete con dei club“. Il Napoli aspetta di affondare il colpo nelle prossime ore, la trattativa è adesso ai dettagli.