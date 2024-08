Gds: “Palermo. Allende la nuova idea per l’attacco. In difesa c’è un «mister X»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo.

Mancano due settimane alla chiusura ufficiale della sessione estiva del calciomercato, e il Palermo è stato finora molto attivo, colmando le lacune in organico e soddisfacendo le richieste del tecnico Dionisi. Tuttavia, il lavoro non è ancora completo, e il fatto che De Sanctis sia impegnato su più fronti di mercato è la prova che il club sta ancora cercando di aggiungere gli ultimi tasselli al proprio roster.

Nelle ultime ore, è emerso un concreto interesse da parte del direttore sportivo rosanero per Tadeo Allende. L’argentino, 25 anni, è un attaccante versatile, che gioca in Europa da soli sei mesi. È stato il Celta Vigo a notare per primo il suo talento, acquistandolo dal Godoy Cruz per 4,5 milioni di euro e portandolo nella Liga spagnola. In dieci partite con il Celta, Allende ha segnato una rete e ha impressionato con le sue prestazioni, attirando l’attenzione di De Sanctis, che ora sta trattando con il club spagnolo per valutare le possibilità di un trasferimento. Tuttavia, la trattativa non si preannuncia semplice, poiché il Celta Vigo richiede una cifra simile a quella pagata otto mesi fa, con l’aggiunta di bonus e percentuali per giustificare un eventuale trasferimento.

Un’altra pista che il Palermo sta esplorando è quella che porta al croato Crnac, ma la richiesta di 4 milioni di euro da parte del Rakow ha fatto esitare De Sanctis. Crnac e Allende hanno caratteristiche e potenzialità simili, segno che il Palermo è determinato a inserire un attaccante capace di giocare sia da esterno che da prima punta.

Per quanto riguarda il capitolo difensore, De Sanctis è alla ricerca di un elemento che possa ricoprire il ruolo di centrale destro in una difesa a quattro, ideale per affiancare uno tra Nikolaou e Ceccaroni. Sebbene Lucioni e Nedelcearu offrano ampie garanzie, le loro occasionali assenze hanno spinto il club a cercare un altro giocatore che possa fornire maggiore affidabilità.

Il nome più gettonato al momento è quello di Ceccherini, anche se la Cremonese sembra essere in vantaggio rispetto al Palermo. Ferrari, invece, non è considerato una priorità, principalmente perché è un mancino, e il Palermo ha già una buona quantità di giocatori con il piede sinistro in rosa.

È possibile che De Sanctis stia seguendo un “mister X”, magari proveniente da una squadra di Serie A, aspettando gli ultimi giorni di mercato per chiudere l’affare. Nel frattempo, Graves è atteso a Reggio Emilia per unirsi alla Reggiana, seguendo le orme di Stulac, già trasferitosi qualche settimana fa.

In uscita, Corona è stato piazzato, ma c’è ancora difficoltà nel trovare un acquirente per Broh. Il centrocampista continua ad allenarsi con il gruppo, pur consapevole che probabilmente non rimarrà fino alla fine della sessione di calciomercato.