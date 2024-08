Gds: “Palermo. Il debutto fuori casa è in salita, l’ultima festa 64 anni fa”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e il debutto fuori casa in programma venerdi con il Brescia. Il quotidiano, analizza quelli che sono stati i debutti rosanero negli anni.

Le trasferte alla prima di campionato non hanno portato molta fortuna al Palermo nel nuovo millennio. Domani al Rigamonti, i rosanero cercheranno di invertire un trend che, in Serie B, non li ha mai visti vincitori quando l’esordio si è giocato lontano dal Barbera. Nei loro otto confronti inaugurali in cadetteria, le due vittorie sono arrivate solo in casa, mentre in trasferta il Palermo ha raccolto quattro pareggi e due sconfitte.

Dal ritorno in Serie B due anni fa, il bilancio delle prime partite è di una vittoria e un pareggio: il successo è arrivato contro il Perugia con un 2-0 firmato da Brunori ed Elia, mentre il pareggio è stato uno 0-0 a Bari, accompagnato da rimpianti per il rigore fallito da Di Mariano e l’incapacità di sfruttare la doppia superiorità numerica, con la beffa finale del gol annullato per fuorigioco millimetrico.

Le due sconfitte, entrambe pesanti, risalgono all’inizio del millennio: un 5-3 contro l’Empoli nel 2001 e un 4-2 ad Ancona nel 2002. Quest’ultima sconfitta, al Del Conero, coincise con la prima partita di Zamparini come presidente del Palermo, che non esitò a lasciare il segno esonerando il tecnico Glerean dopo solo una partita per divergenze tattiche.

Da quella sconfitta, il Palermo non ha più perso all’esordio in Serie B, ma ha raccolto tre pareggi nelle successive quattro sfide: 0-0 ad Avellino nel 2003, 1-1 a Modena nel 2013 e 0-0 a Salerno nel 2018. Questi pareggi non hanno impedito ai rosanero di festeggiare la promozione in due occasioni su tre: nel 2004 e nel 2014, il Palermo chiuse in testa alla classifica, mentre nel 2019, pur chiudendo terzi, andarono incontro al fallimento poche settimane dopo.

In mezzo a questi pareggi c’è la vittoria per 2-0 contro lo Spezia nel 2017, firmata dalla coppia macedone Trajkovski-Nestorovski, ma quella stagione si concluse con la delusione della finale play-off persa contro il Frosinone.

L’ultima vittoria in trasferta alla prima di campionato in Serie B risale addirittura al 1960, quando il Palermo si impose 4-1 a Verona, concludendo poi il campionato al terzo posto e centrando la promozione. Per trovare un esordio contro il Brescia bisogna invece tornare al 1991: la sfida, giocata al Barbera, terminò 1-1 con reti di Centofanti per i rosa e Rossi (attuale tecnico della Nazionale ungherese) per le “rondinelle”. Tuttavia, quella stagione non fu memorabile per il Palermo, che retrocesse in C1 a fine campionato.