Come riportato da “La Gazzetta del Sud” avvistato ieri un peschereccio a sud di Punta Stilo col suo carico umano di migranti è da poco più di mezz’ora approdato al porto di Crotone dove sono in corso le operazioni di sbarco. A 80 miglia al largo l’imbarcazione, che trasportava più di cento profughi, è stata intercettata da una motovedetta della Guardia costiera che l’ha scortata fino allo scalo marittimo di Crotone. Qui erano già in attesa gli uomini delle forze dell’ordine, il personale sanitario e della Croce rossa che gestisce il Centro di accoglienza di Sant’Anna.