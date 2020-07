Distanziamento sociale, questo sconosciuto. A Gallipoli oltre 2mila giovani assembrati per scatenarsi con la musica di Bob Sinclaer.

Le stories Instagram pubblicate dallo stesso dj raccontano quanto avvenuto nella notte del 30 luglio alla Praja di Gallipoli: il francese ha suonato per il popolo della notte, e a quanto si vede dai video non c’è stato distanziamento sociale. Il locale è stato al centro delle polemiche – e anche di un esposto alla procura e alla prefettura di Lecce – dopo che analoghe immagini nelle scorse settimane avevano messo in allerta il Codacons.