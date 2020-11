Come si legge su “Gds.it” il decreto del ministero della Salute arriverà nel pomeriggio. E chiarirà a quale fascia di rischio appartiene la Sicilia.

Di sicuro, almeno per il momento non sarà quella rossa, ovvero il quasi lockdown previsto per le regioni più a rischio.





Ma la fascia verde, che modificherebbe soltanto l’orario del coprifuoco dalle 23 (attualmente in vigore) alle 22, potrebbe durare solo alcuni giorni. La situazione della Sicilia è in bilico e si avvicina inesorabile al più temibile livello arancione, ovvero quello che impone la chiusura totale di bar e ristoranti che invece oggi possono stare aperti fino alle 18 e il divieto di uscire dal proprio comune di residenza.