Intervenuto ai microfoni di “TMW” il Direttore Generale della Vis Pesaro Vlado Borozan, ha analizzato la delicata situazione del calcio di Serie C:

«Questo campionato è già a forte rischio e siamo preoccupati per gli sviluppi. Bisogna essere onesti e dire che andranno avanti i campionati di chi potrà permetterselo economicamente».





«Dovremo capire – aggiunge Borozan – quante categorie professionistiche potranno esistere per permettere al movimento di andare avanti e uscire da queste difficoltà che alla lunga non reggerà nessuno. Al di là della Serie A che si salva grazie ai diritti televisivi, il resto è un bagno di sangue. La stessa Serie B, nonostante i contributi che ha, non riesce a campare. Quindi tutti gridano e chiedono aiuto. Io non posso dire come si può fare ma sono uno che si rende conto della gravità delle situazioni e quindi chiedo alle istituzioni di ragionare bene su come dare un futuro al calcio in Italia».