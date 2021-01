Un nuovo criterio, secondo quanto riporta “Gds.it”, potrebbe essere introdotto per far scattare in automatico la zona rossa.

Se l’incidenza settimanale dei nuovi casi supererà i 250 ogni 100 mila abitanti, partiranno le misure restrittive per l’intera regione. A prevederlo dovrebbe essere il prossimo Dpcm sul quale sta lavorando il governo. Si tratta di un parametro che al momento mette al riparo la Sicilia dalla zona rossa, ma – si legge – non si possono certo dormire sonni tranquilli: nella settimana che va dal 28 dicembre al 3 gennaio, infatti, si sono avuti in totale 6.931 casi cioè 140 ogni 100 mila abitanti: una cifra abbastanza lontana dal limite e in linea con la media nazionale.