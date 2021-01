Il Foggia ha suscitato l’interesse di alcuni importanti imprenditori.

Secondo quanto riporta “Lagoleada.it”, si tratterebbe di Francesco Di Silvio, produttore cinematografico nato a Bari ma che fin dall’infanzia ha vissuto in Basilicata prima di trasferirsi a Bologna. Philippe Chausse, soggetto che dopo un’esperienza di successo nel mondo industriale, si è rivolto al finanziamento di film internazionali, creando un CSSF Edge Fund in Lussemburgo (Medialink Funds). Francesco Marrocchino, imprenditore nato e cresciuto in Basilicata, nel 1989 ha aperto la sua prima azienda di cucine professionali e nel 2004 suo figlio, Vittorio Marrocchino, ha fondato la Virtus Group. Oggi l’azienda vende in più di 60 paesi e ha due magazzini: uno a Hamm, in Germania, ed uno a Lainate in Italia.