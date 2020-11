Dopo aver firmato nella notte il nuovo Dpcm, Giuseppe Conte è pronto a parlare nell’ennesima conferenza stampa.

Come si legge su “La Gazzetta del Sud” c’è attesa per la conferenza stampa del presidente del Consiglio: Conte parlerà nella giornata di oggi, ma ancora non è chiaro a che ora lo farà.





Il decreto però è già pronto ed entrerà in vigore da domani, giovedì 5 novembre. Un provvedimento che di fatto dividerà l’Italia in tre zone, ciascuna con restrizioni diverse a seconda del rischio contagio. L’obiettivo del Dpcm è piegare la curva epidemica del Coronavirus scongiurando un lockdown nazionale.