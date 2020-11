Come si legge su “Gds.it” il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato, il 2 novembre, il decreto che assegna alle scuole gli 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata stanziati dal “Decreto Ristori” nel Consiglio dei Ministri del 27 ottobre scorso.

Alla Sicilia sono state assegnate risorse pari a 9.097.145,71 euro, ripartite su 832 Istituti.





I fondi serviranno per l’acquisto di dispositivi digitali e strumenti per le connessioni da fornire in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti.