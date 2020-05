C’è un nuovo caso di coronavirus a Capaci. Secondo quanto riporta “Gds.it”, si tratta di una giovane ragazza proveniente dal Nord. Il sindaco Pietro Puccio con un post su Facebook ha dichiarato quanto segue: “Si tratta di una giovane ragazza che, rientrata dalla Lombardia il 20 aprile scorso, si trovava già in autoisolamento domiciliare volontario – ha detto il primo cittadino -. Sottoposta al tampone obbligatorio di fine quarantena, come prevede ormai il protocollo sanitario di profilassi, poco fa si è avuta purtroppo la notizia che la ragazza è risultata positiva al coronavirus, per cui è entrata in isolamento domiciliare obbligatorio”.