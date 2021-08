Oggi il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha emesso un’ordinanza che vieta la circolazione di carrozze o altri mezzi trainati da animali in caso di ondate eccezionali di caldo come avvenuto nei giorni scorsi.

L’obiettivo del provvedimento è quello di “tutelare il benessere degli animali, nello specifico, degli equidi presenti sul territorio di Palermo”.

Come riportato da “BlogSicilia” in particolare, il provvedimento vieta la circolazione dei cavalli per le attività di traino di carrozze per trasporto passeggeri e calessini omologati con il solo vetturino, senza ulteriori passeggeri, nel caso in cui la temperatura sia pari o superiore a 35 gradi.

Di seguito un video: