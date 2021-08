Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Juve Stabia, il centrocampista Matteo Stoppa ha fatto un bilancio al termine del ritiro.

Ecco un estratto:

«I primi giorni sono stati fantastici, mi sono integrato bene nel gruppo. Si respira una buona aria nello spogliatoio e in campo. Gli allenamenti sono belli tosti ma ce lo aspettavamo. Queste prime amichevoli non contano tanto ma sono utili per migliorare la condizione, sono contento per i gol segnati. Novellino ha un bagaglio di esperienza incredibile, ascoltiamo tutto quello che ci dice e cerchiamo di metterlo in campo, è un mister al quale piace giocare palla a terra. A livello personale spero di crescere molto, puntiamo ad arrivare in alto senza porci dei limiti».