Nuno Tavares, toccata e fuga nella Capitale | Via per 15 milioni

Il terzino della Lazio, arrivato in estate nella Capitale, è già pronto a fare le valigie. Una big investe una cifra importante per lui.

La nuova Lazio targata Marco Baroni ha cominciato piuttosto bene la stagione, nonostante il club capitolino abbia rivoluzionato in maniera quasi totale la rosa. Tanti senatori sono andati via, come ad esempio Luis Alberto, Felipe Anderson e soprattutto il capitano Ciro Immobile, lasciando così spazio a diversi volti nuovi.

Il presidente Claudio Lotito infatti ha acquistato molti calciatori, anche se questi non sono stati molto graditi alla piazza. I supporters laziali si aspettavano qualche colpo altisonante, che però non è arrivato, visto che il patron ha optato per scommesse low cost. Una di queste però sembra che sia stata già vinta in maniera totale dal numero uno degli Aquilotti.

Stiamo parlando di Nuno Tavares, terzino sinistro lusitano comprato in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 mln di euro. Il classe 2000 è stato tra i più positivi fino ad ora. Le ottime prestazioni e i diversi assist forniti ai suoi compagni hanno fatto pensare che la Lazio abbia trovato un nuovo fuoriclasse. Tuttavia la sua permanenza sulla sponda biancoceleste del Tevere rischia di essere più breve del previsto.

Nuno Tavares lascia la Lazio

Qualora il ragazzo dovesse continuare a giocare su questi livelli, una volta che verrà riscattato dall’Arsenal a fine stagione, su di lui potrebbero piombare diversi club. La società capitolina dal canto suo vorrebbe trattenere il 24enne, anche se è consapevole che sarà difficile.

Il suo valore di mercato si è già triplicato, e adesso serve una cifra di almeno 15 milioni di euro per comprare il suo cartellino. Somma che però non può far altro che aumentare ulteriormente se le sue performance dovessero rimanere tali o migliorare

Ecco chi vuole il terzino lusitano

Un profilo come quello di Nuno Tavares farebbe comodo a chiunque, ma la principale minaccia per la Lazio arriverebbe dalla Premier League, dove diverse società farebbero un pensierino per investire su un terzino veloce, forte tecnicamente e dai piedi buoni.

Anche in Serie A però c’è una squadra che valuterebbe sul serio il suo acquisto. Stiamo parlando del Milan, che nel caso in cui cedesse Theo Hernandez dovrà cercare un nuovo padrone per la corsia mancina.