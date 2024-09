L’ex Inter torna a casa: Candreva di nuovo in Serie A | I tifosi lo riabbracciano

Risale in prima divisione. L’ex neroazzurro pronto ad affrontare un’altra sfida. I tifosi sono felici di riaverlo tra loro.

La scorsa stagione la Salernitana ha avuto la sfortuna di retrocedere in Serie B. La società ha dunque attuato delle manovre di mercato per rinnovare la rosa. Alcuni calciatori infatti sono stati condizionati da questa scelta. Antonio Candreva è uno di quelli.

Il ragazzo italiano è tutt’ora svincolato. Poco tempo fa ha annunciato di voler tornare a giocare in un club, ma fino ad adesso nessuno ha mostrato interesse per l’ex Salernitana. In Serie A però qualcosa si sta muovendo, infatti pare che una delle squadre sia intenzionata ad offrigli un contratto.

Il centrocampista è pronto a sbarcare di nuovo nella massima lega italiana. Degli accaduti hanno infatti aumentato le possibilità per lui di ritornare tra i top. Vediamo quale squadra sarà pronta ad accogliere l‘ex Lazio.

Candreva di nuovo in A. Ecco chi lo vuole

Sabato 21 settembre è una data da dimenticare per uno dei calciatori del nostro campionato. Ruslan Malinovskyi durante il match tra Venezia e Genoa, ha subito un grave infortunio. Il ragazzo è infatti stato costretto a lasciare il campo per un grave problema alla caviglia. La società ha poi fornito i dettagli sulle sue condizioni. Più precisamente l’ucraino è stato vittima di una lussazione dell’articolazione con frattura del perone destro.

Il centrocampista è successivamente stato operato, ma le sue condizioni restano gravi. Lo stop si prevede parecchio lungo. I rossoblù sono in difficoltà e hanno bisogno di un ricambio. Il mercato degli svincolati è ancora attivo e l‘ex inter vuole una squadra.

Il Genoa pensa a Candreva. Ma potrebbero esserci degli ostacoli

Il club è in difficoltà ma ci sono già dei nomi. Antonio Candreva è il primo candidato. Secondo alcune notizie il Grifone sarebbe già in contatto con il calciatore, che però dovrà fare i conti con altri candidati. Vediamo di chi si tratta.

Il primo è Rafinha. Il centrocampista brasiliano potrebbe essere un ottimo sostituto di Malinovskyi. Essendo un ex Inter, il ragazzo conosce bene il campionato e questo potrebbe non giovare alla situazione del nostro connazionale. Purtroppo però non è l’unico nome. Alla battaglia si è unito anche Viktor Kovalenko, compagno di nazionale dell’infortunato. Speriamo che Antonio Candreva riesca a tornare in Serie A anche se la sua età non aiuta. La concorrenza infatti potrebbe lasciarlo ancora a mani vuote.