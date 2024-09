Mercato: triangolo tra Milan, Real e Bayern | In rossonero arriva un big a zero

Un intreccio clamoroso di mercato tra questi tre top club porterà a Milano un top player assoluto a costo zero.

Da diverso tempo ormai il mercato estivo si è concluso. Le squadre sono concentrate sul campo agli ordini dei propri allenatori, cercando di ottenere i migliori risultati possibili in modo da raggiungere gli obiettivi principali prefissati. Le società però nel frattempo sono sempre in moto e concentrate sul futuro.

Anche se come abbiamo appena detto la sessione di trattative è ferma, ai piani alti dei club si ragiona continuamente su dei possibili affari. Cessioni di giocatori in esubero, possibili rinforzi che potrebbero giovare alle rose, rinnovi dei contratti e tanto altro. E’ proprio in merito a ciò che di recente si sono scatenati dei rumors a dir poco incredibili.

A quanto pare infatti tre top club, ovvero il Milan, il Bayern Monaco e il Real Madrid, stanno dando vita ad un clamoroso intreccio di mercato, che vede coinvolti alcuni calciatori di spessore assoluto. Tutto questo trambusto dovrebbe portare tra i tanti elementi pronti a cambiare aria un top player assoluto in rossonero a parametro zero.

Un intreccio di mercato che coinvolge le big europee

E’ cosa nota che il Real Madrid sia sulle tracce di Alphonso Davies. Il terzino sinistro canadese piace molto ai Blancos, che non sono riusciti a prenderlo in estate e che a giugno se lo accaparreranno quasi sicuramente a parametro zero. A quel punto il Bayern Monaco, perdendo il calciatore, andrà alla ricerca di un terzino sinistro, e il preferito pare che sia proprio Theo Hernandez.

Per convincere il Milan a cederlo infatti il club bavarese sta preparando una super offerta da mettere sul piatto, che convincerà di sicuro i rossoneri. Questi ultimi a questo punto dovranno fare lo stesso, cercando di rimpiazzare il francese, e pare che il sostituto del ‘Treno’ possa arrivare proprio dalle Merengues.

Mendy sarà il sostituto di Theo?

Il terzino transalpino ha il contratto in scadenza a fine stagione con i Blancos, e visto il sempre più probabile acquisto di Davies, difficilmente questo gli verrà prolungato.

Di conseguenza il calciatore sarebbe disponibile al trasferimento gratis, e a quel punto il Milan potrebbe davvero sperare di prenderlo. Al momento queste sono solo ipotesi di mercato, ma chissà che non si trasformino in qualcosa di più.