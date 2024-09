Kimmich, molto più di un sogno | Una big di A se lo prende in estate

Il centrocampista del Bayern Monaco è pronto ad approdare in Italia, dove una società ha già stabilito il piano per prenderlo.

Le occasioni di mercato a parametro zero sono sempre le più ghiotte da sfruttare. Durante la scorsa estate ad esempio diversi giocatori di livello assoluto sono rimasti privi di una squadra, e si sono trasferiti in altri club a titolo gratuito. Dal canto loro le società hanno approfittato di queste situazioni, prendendo questi profili senza sborsare nemmeno un euro.

In Serie A ad esempio sono state diverse le operazioni di questo genere. L’Inter ha portato a casa due rinforzi importanti gratis, come Taremi e Zielinski. Lo stesso ha fatto la Roma con Hummels ed Hermoso. Stessa cosa per tanti altri club italiani e non solo. L’ultimo in ordine di tempo è stato Adrien Rabiot, tornato in Francia al Marsiglia.

In vista della prossima estate scenari di questo tipo ce ne saranno a bizzeffe. Uno dei nomi che però scalda più di tutti il cuore dei tifosi è quello di Joshua Kimmich. Il regista del Bayern Monaco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, e qualora non si arrivasse ad un accordo per il prolungamento tante società si farebbero avanti per prenderlo. E tra queste una big del nostro campionato pare intenzionata a fare sul serio.

Kimmich pronto a trasferirsi in Italia

La prima squadra che di sicuro può essere accostata al centrocampista tedesco è la Juventus, che già in estate aveva fatto registrare qualche sondaggio, specialmente a margine di una possibile trattativa con Federico Chiesa.

Oltre alla Vecchia Signora però anche il Milan sarebbe sul chi va là e segue con grande attenzione i risvolti sul futuro del calciatore. Da quando se n’è andato Tonali infatti il Diavolo non è mai riuscito a trovare un degno erede, e un giocatore come Kimmich rappresenta una sicurezza assoluta in mezzo al campo.

Due problemi: l’ingaggio e la concorrenza

E’ ovvio che prendere un calciatore del calibro di Kimmich sarebbe molto difficile per entrambe le squadre. In particolar modo sono due gli ostacoli da dover superare per Juve e Milan.

Uno riguarda lo stipendio percepito dal centrocampista, troppo alto per le casse dei due club. L’altro invece la fitta concorrenza che ci sarebbe su di lui in caso rimanesse svincolato.