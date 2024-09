Real Madrid, urge un regista: fari puntati in Serie A | 50 milioni sul piatto a gennaio

Ancora uno scippo nei confronti del nostro campionato. Questa volta sarà il club madrileno a prendere un top player del calcio italiano.

Nonostante la rosa sia di sicuro tra le più forti in Europa, se non proprio la migliore, e anche se in estate è stato acquistato quello che secondo molti è il calciatore più bravo al mondo, ovvero Kylian Mbappé, il Real Madrid non ha avuto un grande inizio di stagione, al netto della vittoria in Supercoppa Europea con l’Atalanta.

In campionato infatti i Blancos hanno fatto un pochino di fatica, anche dal punto di vista delle prestazioni. Secondo gran parte di tifosi, appassionati e addetti ai lavori però questa cosa è dovuta ad un solo motivo: l’addio di Toni Kroos. Come ben sappiamo dopo l’Europeo di Germania il centrocampista si è ritirato dal calcio giocato, lasciando un buco enorme nella sua nazionale e proprio nel suo club, il Real.

E’ infatti un uomo in cabina di regia che sta mancando ai Galacticos. Uno che detti i ritmi del gioco e che faccia il bello e il cattivo tempo. Ed è per questa ragione dunque che a gennaio il club guidato da Florentino Perez tornerà sul mercato per prendere un regista. E a quanto pare il nuovo metronomo di Carlo Ancelotti dovrebbe arrivare proprio dalla Serie A per ben 50 mln di euro.

Ecco il perno perfetto per Ancelotti

Alla ricerca di un nuovo regista, il Real Madrid sta valutando diversi nomi in questo ruolo. Nello specifico però pare esserci un top player del nostro campionato nei pensieri del presidente e del tecnico madridista.

Stiamo parlando di Hakan Calhanoglu, che da anni ormai è tra i migliori al mondo in questo ruolo, tanto da fare le fortune dell’Inter e della nazionale turca. E nella Capitale spagnola si sono accorti di lui, soprattutto dopo l’addio di Kroos.

Servono fior di quattrini per acquistare il turco

E’ chiaro che il club meneghino non si libererebbe tanto in fretta del proprio regista, soprattutto nel mercato di gennaio. Di conseguenza in casa Madrid sanno che per provare almeno a sedersi al tavolo delle trattative per il turco sarà bisogno mettere sul piatto circa 50 mln di euro.

Vedremo dunque se il Real sarà protagonista davvero di un’offensiva per acquistare Calhanoglu, consapevole che le difficoltà sono elevate.