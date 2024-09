Lazio, un senatore ha deciso: via gratis a giugno | Un’altra grande lo vuole con sé

Una colonna del club capitolino è pronto a lasciare al termine di questa stagione. Accordo ad un passo con un’altra big di Serie A.

La finestra di mercato estiva è ormai passata agli archivi. Per i calciatori e per gli allenatori è arrivato dunque il momento di concentrarsi solo ed esclusivamente sul calcio giocato e sui tanti impegni che si dovranno affrontare nel corso di questa stagione che si prospetta una delle più lunghe di sempre.

Le società però dal canto loro sono sempre al lavoro in vista del futuro. Oltre a programmare le prossime sessioni di trasferimenti, studiando i possibili colpi da mettere a segno, adesso è giunto il momento di capire quali elementi faranno ancora parte della rosa nei prossimi mesi.

Risolvere quelle situazioni contrattuali in bilico infatti adesso è una delle priorità assolute, e a breve giungeranno le prime proposte di rinnovo per i calciatori che si vogliono blindare, e anche per quelli che andranno in scadenza al termine del campionato. In casa Lazio però c’è una questione di questo genere che sembra essere lontana dalla soluzione.

Addio alla Lazio dopo tanti anni

Il contratto di Adam Marusic è in scadenza al termine di questa stagione. La società di Claudio Lotito sembra essere intenzionata a prolungare la permanenza del calciatore albanese, anche se ad oggi non sembrano esserci molti margini di dialogo tra le due parti.

Per questa ragione dunque il 31enne sta iniziando a guardarsi attorno, pensando ad un futuro senza gli Aquilotti. Il terzino infatti indossa la casacca biancoceleste da ben sette anni, ed è uno dei senatori del club. Ciò nonostante però il suo addio potrebbe concretizzarsi a giugno, visto che un’altra squadra di livello vorrebbe prenderlo a parametro zero.

Ecco chi vuole il terzino albanese

Abile a giocare sia come terzino destro che come terzino sinistro, nonché come esterno di centrocampo, Marusic potrebbe diventare la prossima estate una ghiotta occasione di mercato per diverse squadre, soprattutto perché come detto in precedenza sarebbe disponibile al trasferimento a titolo gratuito.

In particolar modo la Fiorentina, che a giugno prossimo potrebbe perdere di fronte a cospicue offerte sia Kayodé che Dodo, avrebbe drizzato le antenne. Vedremo dunque come si svilupperanno le cose e se Marusic lascerà davvero la Capitale per intraprendere un ultimo capitolo nella sua carriera.