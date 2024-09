Da noi sarai titolarissimo’: un’italiana accoglie Gabriel Jesus | Prestito con diritto a gennaio

Probabili rinforzi da Londra . In serie A potrebbe approdare l’attaccante brasiliano dell’Arsenal squadre gia addosso

Da queste prime giornate di campionato di Serie A abbiamo potuto notare quanto sia calda la sfida tra i top club su qualsiasi ambito. L’Inter campione in carica tenterà sicuramente di ripetersi anche quest’anno. Ma il calcio e strano e anche i club con meno possibilità potranno regalarci delle sorprese, magari in stile Claudio Ranieri, autore di una storica impresa.

Con il suo Leicester ha infatti vinto la Premier League sotto gli occhi increduli di tutte le compagini inglesi. Tra queste ci sono i Gunners, club del centroavanti brasiliano che sembra interessato alla Serie A. Il nostro campionato infatti pare essere tornato protagonista anche nelle sessioni di mercato.

E’ molto probabile che vedremo una delle italiane pronte a contendersi le coppe europee, soprattutto la Champions League che manca in Italia da quasi 15 anni. Con la vittoria dell’Europa League della Dea Atalanta e con l’arrivo in finale di Coppa Campioni dell’Inter nella stagione 2022/23, il livello del nostro campionato e sicuramente aumentato e potrebbe spingere Gabriel Jesus a fare le valige per militare in Serie A.

C’è già interesse per il calciatore. Dei top club italiani lo vogliono assolutamente in squadra.

La Juventus che sotto la guida di Giuntoli ha svolto una campagna acquisti mozzafiato, potrebbe essere la prima candidata ad accogliere il ragazzo dei Gunners. Gli esuberi della vecchia signora sono stati tutti quanti piazzati sul mercato e a loro volta venduti, per volontà del nuovo tecnico Thiago Motta.

Potrebbe essere nelle brame dell’ex centrocampista interista dunque l’acquisto di Gabriel Jesus. Ma prima di pensare ad accaparrarsi il classe 1997 i bianconeri devono fare i conti con un’altra top squadra italiana.

Rivali a tutti gli effetti: il derby non è solo in campo.

Sulle tracce del brasiliano pare ci sia anche il Diavolo. L’infortunio di Alvaro Morata e un motivi in più che spinge i rossoneri a battibeccare con la vecchia signora e a contendersi il calciatore. Non sappiamo quale delle due squadre sia in vantaggio, ma l’obbiettivo di entrambe e di proporre all’Arsenal un prestito con diritto di riscatto. L’operazione dovrebbe iniziare contemporaneamente alla finestra di mercato invernale.

Fino ad allora possiamo solo prevedere quali siano le scelte del giocatore. In un evntuale trasferimento alla Juventus, prima di conquistare la maglia da titolare si dovrebbe battere prima la concorrenza della punta Vlahovic, titolare indiscusso. D’altra parte però le partite sono tante ed il brasiliano potrebbe addirittura fare coppia con l’ex Fiorentina. Per quanto riguarda il Milan dovremmo aspettare il ritorno in campo di Morata per capire le idee della squadra di San Siro.