Grandi news alla Pinetina, Marotta chiude la cessione | Grosso aiuto dagli Emirati

Mercato in uscita dell’Inter. Marotta si impegna a cedere gli esuberi di Inzaghi. Trasferimento immediato per uno dei fuori rosa

La stagione 2023 2024 ha portato l’Inter a vincere il campionato, con un distacco importante di 19 punti sulla seconda classificata ”Milan”. Con il passare degli anni e con il lungo periodo di predominio juventino la squadra neroazzurra ha avuto modo di attuare una ricostruzione sia per quanto riguarda la rosa che per quanto riguarda l’intero staff che ha portato il Biscione ad essere attualmente uno dei top club al mondo.

Al Giuseppe Meazza sono presenti ora degli ottimi profili alcuni nomi riconosciuti anche in tutto il panorama calcistico mondiale, per questo motivo è difficile guadagnarsi un posto da titolare. Il reparto offensivo degli interisti sembra non avere punti deboli, con Lautaro Martinez ”capocannoniere della scorsa stagione con 24 gol” ed il figlio d’arte Marcus Thuram.

I compagni di reparto non sono sicuramente in grado di mantenere gli standard dei centroavanti inamovibili neroazzurri. Ragion per cui alcuni calciatori potrebbero non essere più nei piani della società. Possiamo quindi aspettarci dei trasferimenti e delle nuove mosse da parte del dirigente ex Juve Giuseppe Marotta, al lavoro per la cessione di uno degli esuberi di rosa.

Gli Emirati Arabi vanno incontro al presidente neroazzurro

Come abbiamo descritto precedentemente la squadra di Milano ha troppa concorrenza in rosa, ed è costretta a fare delle scelte che porteranno alla probabile vendita di uno dei centroavanti sporadici.

Joaquin Correa pare non rientrare più nei piani della società lombarda che punta ad una vendita immediata dell’argentino che potrebbe trasferirsi ancor prima della sessione di mercato invernale. Negli Emirati Arabi il mercato si concluderà l’1 di Ottobre, il presidente interista ha già in mente la sua mossa di mercato e l’opzione più plausibile pare essere proprio il medio oriente.

Inter ferma sulla sua decisione ma resta da ascoltare l’opinione dell’ex Lazio

Se la volontà del club pare essere chiara analizziamo invece quali potrebbero essere i motivi che spingeranno l’attaccante argentino ad allontanarsi dalla Pinetina.

Dopo lo spostamento di Correa che lo ha portato via da Roma, le prestazione del calciatore a Milano sono sempre state altalenanti data anche la poca titolarità che lo spingerà sicuramente a prendere la via degli Emirati dove potrà sicuramente avere più spazio di quanto ne abbia avuto nella sua attuale squadra. Se le trattative ipotizzate si concluderanno vedremo l’argentino partire prima dell’1 Ottobre.