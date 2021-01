L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di numeri e statistiche.

Nello scorso campionato i rosanero in serie D, allora allenati da Rosario Pergolizzi, iniziarono alla grande girone di ritorno e 2020 battendo per 3-1 il Marsala al “Barbera”. Ma in passato non tutto è sempre stato rosa e fiori: prendendo in esame gli ultimi trent’anni, dalla vittoria per 4-1 sulla Ternana del 1991, il bilancio è di otto vittorie, dodici pareggi e dieci sconfitte. Decisamente negativo, invece, l’andamento delle prime dell’anno solare in trasferta: per trovare una vittoria bisogna tornare indietro fino al 1983, anno del successo sul campo della Pistoiese per 2-1.





Nell’arco della sua carriera l’allenatore del Palermo Roberto Boscaglia ha invece una tradizione positiva nelle partite d’esordio del nuovo anno. Il tecnico ha messo insieme cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte.