L’edizione odierna di “Repubblica” parla del nuovo tessuto tattico del Palermo.

Sabato contro la Cavese Boscaglia potrebbe schierare dal primo minuto un tridente puro.





I favoriti in attacco sono gli stessi uomini che sono scesi in campo contro il Bari con Saraniti in mezzo, Kanoute a destra e Rauti a sinistra. Ma alle loro spalle scalpitano Lucca, Valente e Floriano con i jolly Silipo e Santana pronti a dare ancora maggiore peso in attacco.

Per il Palermo, di contro, quella di sabato alle 14,30 sarà la prima di due partite, l’altra contro il Francavilla domenica prossima in casa, che i rosanero affronteranno puntando al bottino pieno per arrivare alla fine del girone d’andata a quota ventisette punti.