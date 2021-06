Novità in casa Sky per quanto riguarda NOW, la tv in streaming che offre i contenuti della pay-tv di Comcast. In vista della nuova offerta per la stagione 2021/22, a partire dal 1° luglio 2021 il prezzo del Pass Sport sarà praticamente dimezzato.

NOW nuovi prezzi – Il costo dello Sport dimezzato

Il costo dell’abbonamento mensile per lo sport calerà infatti dagli attuali 29,99 euro al mese passando a 14,99 euro al mese. Per chi fosse già cliente NOW con il Pass Sport, il prezzo si aggiornerà automaticamente dopo il 1° luglio al rinnovo dell’offerta.

Gli utenti che avessero invece una promozione attiva al 1° luglio, la manterranno alle condizioni dedicate finché non decideranno di modificare la propria offerta.

NOW nuovi prezzi – I contenuti dell’offerta

Con il Pass Sport su NOW sarà possibile seguire in diretta:

tutte le partite di UEFA EURO 2020

la Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata (i match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45)

la Serie BKT 2021-24 con tutte le 380 partite stagionali, oltre a playoff e playout

121 delle 137 partite a stagione della UEFA Champions League 2021-24; inoltre, anche grazie a Diretta Gol, tutta la UEFA Europa League 2021-24 e la UEFA Europa Conference League 2021-24

una selezione di partite di Premier League per la stagione 2021/2022, di Bundesliga per le stagioni 2021-2025 e della Ligue 1 per le stagioni 2021-2024

la MotoGP fino al 2021, la Formula 1 fino al 2022, il Tennis internazionale con gli ATP Masters 1000 e le Nitto ATP Finals fino al 2023, oltre che con Wimbledon fino al 2022, lo spettacolo della NBA fino alla stagione 2022/23 e molto altro.

Il Pass Sport è disponibile in Super HD e per chi decidesse di sottoscriverlo sarà possibile vedere i contenuti su un solo dispositivo alla volta.