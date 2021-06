Il programma televisivo “Le Iene” manderà in onda stasera un servizio che farà chiarezza, almeno in parte, sul famoso fallo (non punito) di Pjanic su Rafinha in Inter-Juventus 2-3 del 28 aprile 2018, partita poi risultata decisiva per la conquista dello scudetto bianconero a spese del Napoli.

Affidando la lettura del labiale a due consulenti sordi, la conclusione è che il Var aveva detto all’arbitro che il contrasto fra Pjanic e Rafinha c’era, come ammesso dallo stesso arbitro Orsato lo scorso febbraio.





In basso il video che annuncia il servizio: