Come riportato dal “The Sun” l’ex romanista Ashley Cole ha vissuto una notte da incubo nella sua villa alle porte di Londra. Lo scorso 21 gennaio alle 21.45 circa dei ladri sono entrati nella sua casa dalla porta sul retro nonostante il terzino fosse nell’abitazione, l’hanno minacciato, legato a una sedia e poi hanno svaligiato l’abitazione a Fetcham. Il tabloid parla di una fonte rimasta riservata che ha raccontato l’accaduto: “Un’esperienza terrificante: i rapinatori, che addosso avevano tuta mimetica e passamontagna, erano professionisti e sapevano esattamente cosa fare e come muoversi. Hanno studiato Ashley Cole e hanno studiato sicuramente tutto in anticipo”. L’ex terzino della Roma è attualmente un allenatore del settore giovanile del Chelsea e non ha commentato pubblicamente l’accaduto.