Come riportato da “Strettoweb.com” il dispositivo di controllo economico del territorio messo in campo da diverse settimane dal comando provinciale della guardia di finanza di Catanzaro, al fine di contrastare le condotte di chi, approfittando dell’attuale situazione emergenziale, attua pratiche commerciali disoneste, ha fatto registrare altri sequestri. Nei giorni scorsi, infatti, le fiamme gialle del gruppo di lamezia terme, in due distinti interventi, hanno dapprima individuato e denunciato alla locale procura della repubblica un commerciante che aveva messo in vendita mascherine a 12 euro acquistate sulla nota piattaforma “ebay” al prezzo di 1 euro, con un ricarico finale pari al 1200% del prezzo di mercato. Presso la sua azienda i finanzieri lametini hanno, inoltre, sequestrato 300 mascherine del tipo chirurgico risultate sprovviste di documentazione fiscale di acquisto, della relativa scheda tecnica o dell’autocertificazione in grado di fornire le indicazioni ritenute essenziali per essere considerate idonee allo specifico uso.