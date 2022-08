L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che ieri ha perso contro l’Ascoli.

II Barbera cade in una partita di campionato dopo oltre diciassette mesi, era inviolato dalla sconfitta del Palermo contro la Juve Stabia (2-4) del sette marzo 2021. Ieri sera è caduto sotto i colpi dell’Ascoli, una squadra forte fisicamente e con ottime individualità, niente da dire.

Una squadra costruita con sapienza e completata bene con l’inserimento di questo attaccante italiano di origini ivoriane, Cedric Gondo, acquistato dalla Cremonese. Gondo ieri è stato il grande protagonista della partita segnando tutti e tre i gol dell’Ascoli.

Ma sarebbe meglio dire che la grande protagonista della serata è stata la difesa rosanero, che in tutti e tre i gol ha spianato la strada all’avversario. Chiamiamola serata storta, chiamiamoli episodi sfortunati e chiudiamola qui. Perché sarebbe ingeneroso esprimere giudizi trancianti basandosi su una sola prestazione e poco serve invocare l’assenza di Marconi. Insomma Nedelcearu e Lancini hanno consentito all’attaccante dell’Ascoli di vivere una serata straordinaria ed hanno complicato la vita alla pro-pria squadra. Tutti e tre i gol dell’Ascoli potevano essere evitati (Bucchi, che era stato eliminato nei play-off di C con la Triestina, s’e preso la sua rivincita segnando due volte in contropiede) e la squadra di Corini s’è trovata a inseguire per gli errori dei propri difensori.