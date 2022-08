L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Sono gli ultimi giorni di mercato, il Lecce non ha necessità impellenti ma valuta eventuali occasioni ed esuberi da poter prendere a condizioni molto agevolate che possano migliorarlo in alcune zone del campo. Emerge qualche nome, difficile capire in questa fase quale possa rispondere alle idee dello staff tecnico e quale magari assecondare le necessità dei club che hanno i giocatori in uscita. Ma sembra che stia nascendo – e questa è una traccia concreta – un derby tutto romano: da una parte Amadou Diawara (25) che ha rifiutato l’impossibile a Trigoria ma che Corvino conosce bene e aveva sondato ad inizio mercato, dall’altra Jean Daniel Akpa Akpro (29) in uscita dalla Lazio. Sono profili che il Lecce può valutare ma solo a determinate condizioni economiche, vantaggiose per il club pugliese.

Sprint e sorpasso. Lo Spezia ha messo la freccia per il centrocampista Jean Onana (22), a lungo seguito anche dal Milan, e per il quale il Bordeaux chiede circa 5-6 milioni di euro. La firma del classe 2000 verrebbe finanziata dalla cessione di Janis Antiste (20), attaccante francese, in parola con il Sassuolo.

L’Empoli ha un filo diretto con la Fiorentina per Christian Kouame (24), Nedim Bajrami (23), sul quale c’è anche il Sassuolo) e soprattutto Szymon Zurkowski (24), centrocampista segnalato già da un po’ sulla via di ritorno. «Sente questa maglia cucita addosso», le parole di Paolo Zanetti sul polacco in conferenza. Per la difesa resta l’idea Matteo Gabbia (22), considerando che Ethan Ampadu (21), molto legato al tecnico dei toscani, ha una trattativa avviata con lo Spezia. Che in queste ore è al lavoro anche per lo scambio Dimitrios Nikolaou (24)- Matja Nastasic (29) con la regia di Fali Ramadani.

CASTING. Quanto al Monza, la sconfitta con l’Udinese ha innescato nuove riflessioni su Giovanni Stroppa (54), reduce da tre ko consecutivi e chiamato alla prova del riscatto martedì contro la Roma, all’Olimpico. I possibili sostituti? Circola con insistenza il nome di Roberto De Zerbi (43), ma il suo eventuale arrivo obbligherebbe i brianzoli a cambiare modulo, e a stravolgere i piani di calciomercato. Potrebbe così prendere quota il nome di Roberto D’Aversa (47), libero dopo l’addio alla Samp e legatissimo al 3-5-2. Insomma, aspettando la sfida contro i giallorossi Adriano Galliani prosegue le sue riflessioni ma anche le trattative di mercato impostate. Quindi Nicolò Rovella (20) resta vicino, e risultano dei sondaggi per Tiémoué Bakayoko (28) del Milan. L’attaccante Marcos André (25) del Valencia è stato, invece, offerto da alcuni intermediari.

ANNUNCI. A proposito di rinforzi offensivi, la Samp non cambia priorità: Gregoire Defrel (31) è il preferito, Ignacio Pussetto (26) l’alternativa. Nelle prossime ore sbarcherà il centrocampista Harry Winks (26), che ha dato l’ok al trasferimento in prestito secco: domani le visite. E non è tutto. Perché i blucerchiati restano in contatto anche con la Juventus per Nicolò Fagioli (21), escluso dai convocati per la gara con la Roma per un affaticamento muscolare, e fuori dai piani di Allegri (55). Annunci a Bergamo. L’Atalanta ha comunicato l’acquisto del giovane attaccante Rasmus Hojlund (19), per 17 milioni, considerato in Patria un vero e proprio crack, l’Haaland danese. Resta caldissimo il nome di Borna Sosa (24), con cui c’è già un accordo, mentre per Aster Vranckx (19) serve un’offerta a titolo definitivo.

Pillole finali. Il Sassuolo è attivo su più fronti e nelle ultime ore avrebbe sondato anche Josip Brekalo (24) del Wolfsburg. Il Verona ha ufficializzato Isak Hien (23): allo Djurgardens circa 3 milioni, 1,5 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Flavius Daniliuc (21) è atteso domani a Salerno per i test medici e le firme (contratto da 1,3 milioni di euro a stagione). I campani cedono Michele Cavion (27) al Vicenza, Pawel Jaroszynski (27) al MSK Cracovia e Wajdi Kechrida (26) all’Atromitos.