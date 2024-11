Norrito: “Palermo, il re è nudo”

Il Palermo continua a navigare in acque difficili, tra dichiarazioni di fiducia del tecnico Dionisi e una realtà che racconta di una squadra senza identità. Come sottolinea Massimo Norrito su Repubblica Palermo, il gioco espresso dai rosa non si traduce in vittorie, con problemi che vanno dalla difficoltà a segnare fino a gravi incertezze difensive.

Le dichiarazioni di Dionisi dopo la gara contro la Sampdoria lasciano perplessi. Il tecnico difende le sue scelte e sottolinea la prestazione, ma i numeri sono impietosi: una squadra che in casa raccoglie amarezze, segna solo grazie a exploit individuali e fatica a costruire un gioco solido. I fischi dei tifosi, ormai una costante, risuonano come un verdetto: il re è nudo.

La gestione di Matteo Brunori rappresenta uno dei casi più discussi. Nonostante sia stato il cannoniere delle ultime due stagioni, è relegato in panchina per scelte tecniche. Dionisi, nella linea difensiva adottata, parla di competizione interna e di meritocrazia negli allenamenti, ma Brunori rimane dietro a Henry e Le Douaron, i quali però non riescono a trovare il gol. La mancanza di incisività degli attaccanti è evidente, con un reparto che produce tanto lavoro ma poche conclusioni.

Non va meglio in difesa, dove errori gravi continuano a compromettere le partite. L’ultimo regalo, quello di Nikolaou a Tutino, è solo un episodio di una lunga serie di strafalcioni. Il Palermo non ha ancora trovato una coppia di centrali all’altezza delle ambizioni di Serie A. La rescissione di Lucioni, il cui apporto è stato minimo, segna un ulteriore segnale di difficoltà nella costruzione del reparto arretrato.

Infine, manca un leader, un giocatore capace di prendere per mano la squadra nei momenti difficili. Nonostante il casting della dirigenza per trovare le pedine giuste, i risultati finora non sono arrivati. Con gennaio alle porte, l’idea di una rivoluzione di mercato è allettante, ma la storia insegna che raramente queste operazioni portano ai risultati sperati.

Come conclude Norrito, resta da vedere se le certezze di Dionisi inizieranno a vacillare. Per il momento, il Palermo ha bisogno di soluzioni urgenti per dare una svolta a una stagione che rischia di scivolare via senza raggiungere gli obiettivi prefissati.