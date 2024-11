Corriere dello Sport: “Palermo, una piccola luce si è accesa”

Nel contesto di una crisi di risultati che fatica a trovare soluzione, emergono comunque alcune note positive dal match del Palermo contro la Sampdoria. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico Alessio Dionisi ha preso la decisione coraggiosa di rilanciare Ranocchia, escludendo Gomes, uno dei giocatori più continui e incisivi di questa prima parte di stagione.

La mossa ha dato i suoi frutti: Ranocchia ha giocato una gara brillante, mostrando qualità a tutto campo e cercando anche il gol da fuori, una soluzione che il Palermo ha sfruttato troppo poco in questa stagione. Dionisi ha lasciato intendere che, a seconda delle partite e delle situazioni, non esclude di schierare Gomes e Ranocchia insieme, un’opzione che potrebbe aumentare la qualità del centrocampo.

Tuttavia, non mancano le cattive notizie: l’infortunio muscolare di Pierozzi, occorso durante il match, desta preoccupazione. Sebbene siano ancora in corso le verifiche, il problema potrebbe non essere lieve, e la sua presenza contro lo Spezia appare improbabile.

Come evidenziato da Vannini, queste piccole luci non bastano a compensare le difficoltà generali, ma rappresentano segnali da cui il Palermo può ripartire per provare a costruire una ripresa in un momento cruciale della stagione. La sfida contro lo Spezia sarà un ulteriore banco di prova per capire se queste note positive possono tradursi in risultati concreti.