Corriere dello Sport: “Palermo, Dionisi ha l’appoggio della società”

Tutto ruota intorno al gol che non arriva. Con appena 14 reti segnate in campionato, di cui solo 4 nelle 6 gare casalinghe, il Palermo si trova a fronteggiare una crisi realizzativa che condiziona pesantemente i giudizi sulla squadra. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la difficoltà di andare a segno è legata non solo alla sterilità degli attaccanti, ma anche a una costruzione della rosa in estate che, ad oggi, non ha dato i frutti sperati.

La squadra produce gioco, come dimostrano i 26 tiri contro la Sampdoria, ma non riesce a concretizzare. Un solo successo nelle ultime sette partite, contro la Reggiana, e una serie di pareggi che stanno alimentando ansia e insicurezza. Henry, punto fisso dell’attacco, ha segnato solo 2 gol, Le Douaron è ancora a secco, e Brunori, dopo un’estate complicata, ha trovato la rete solo su rigore.

La concretezza è fondamentale per vincere le partite, e l’esclusione di Brunori, cannoniere delle ultime due stagioni, resta un caso difficile da ignorare. Dionisi, nella linea adottata dal City Football Group, ha chiarito che gioca chi si allena meglio e che la rosa è stata costruita per favorire una competizione interna tra elementi ritenuti di pari livello. Tuttavia, i numeri del primo terzo di stagione suggeriscono che questa politica non stia producendo i risultati sperati.

Nelle ultime tre gare, il Palermo ha dominato contro avversari non di prima fascia (Cittadella, Frosinone e Sampdoria), raccogliendo solo 2 punti e segnando appena 2 gol. Dionisi non può ignorare questi segnali, specialmente considerando che a Brunori sono state concesse meno opportunità rispetto ai suoi colleghi di reparto.

Con la sfida contro lo Spezia, miglior difesa del campionato, in programma al Barbera, il Palermo ha davanti una settimana decisiva per valutare se e come rivedere le gerarchie in attacco. Come evidenziato da Vannini, serve una riflessione profonda per invertire una tendenza che rischia di compromettere seriamente gli obiettivi stagionali.